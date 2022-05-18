Benzine zam geliyor

Benzine 1 Lira 3 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle yükselişe geçen Brent petrol fiyatları zamlara neden olmaya devam ediyor.

Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe günün itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından İstanbul’da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.