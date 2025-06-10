benzine-zam-geliyor

AKARYAKITTA YENİ ZAM GELİYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler yeniden gündeme geliyor. Brent petrol fiyatları ile dövizde yaşanan dalgalanmalar, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri dikkatle izlemesine neden oluyor. Geçtiğimiz aylarda motorin ve benzinde yaşanan indirimlerin ardından, akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek. Ancak bu sefer beklenen değişiklik, vatandaşı üzecek gibi görünüyor.

BENZİN FİYATLARINDA ARTIRIM BEKLENİYOR

Cuma gününden itibaren benzin fiyatlarına zam yapılması öngörülüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, fiyatlarda belirgin bir düşüş olmadığı sürece benzin grubunda yaklaşık 1 TL civarında bir artış bekleniyor. 14 Mayıs’ta benzin 1.47 TL’lik zamla 46.78 TL’ye yükselmişti. Son indirim ise 7 Mart’ta 2 lira 6 kuruş olarak gerçekleşmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası): 46.90 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası): 46.75 TL/LT

Ankara: 47.58 TL/LT

İzmir: 47.91 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA ŞEKLİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatlarına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek, belirli fiyat değişim farkları ile tespit ediliyor.