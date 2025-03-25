Gündem

Benzine Zam: Motorin ve LPG’de Artış Öngörülüyor

benzine-zam-motorin-ve-lpg-de-artis-ongoruluyor

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kuru artışları ve vergi düzenlemeleri, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında yeni bir artışı başlattı. 25 Mart 2025 Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş zam yapıldı. Bu artış pompada görünürken, motorin ve LPG fiyatları için de önümüzdeki günlerde yeni artışlar bekleniyor. Bu gelişmeler, sürücüler arasında endişe doğurdu.

ZAM DEĞERLERİ: BRENT PETROL, DÖVİZ VE VERGİLER

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın başlıca nedenleri arasında Brent petrol fiyatlarının dalgalanması, döviz kurundaki yükseliş ve Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan değişiklikler yer alıyor. Türkiye’nin akaryakıt ithalatına olan bağımlılığı, bu unsurların fiyatlara doğrudan etki etmesine yol açıyor. Uzmanlar, küresel petrol piyasasındaki dalgalanmaların ve Türk Lirası’nın değer kaybının bu zamları engellenemez hale getirdiğini belirtiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 MART 2025)

Zamlı fiyatlar, 25 Mart 2025 itibarıyla Türkiye’nin üç büyük şehrinde aşağıdaki gibi güncellendi:

İstanbul
Avrupa Yakası:
Benzin: 46,72 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 27,59 TL

Anadolu Yakası:
Benzin: 46,57 TL
Motorin: 45,29 TL
LPG: 26,99 TL

Ankara
Benzin: 47,27 TL
Motorin: 46,14 TL
LPG: 27,49 TL

İzmir
Benzin: 47,64 TL
Motorin: 46,51 TL
LPG: 27,34 TL

ÖNEMLİ

Flaş

Mısır Piramitlerinin Altında Geniş Yeraltı Yapısı Bulundu

İtalyan bilim insanları, Giza Piramitleri'nin altında piramitlerden on kat daha büyük bir yeraltı yapısı keşfettiklerini duyurdu. Bu buluş, arkeoloji alanında heyecan ve tartışma yarattı.
Gündem

Merkez Bankası’ndan Dövize Müdahale Hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz piyasalarındaki dalgalanmalara karşı Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri uygulamasını başlattı. Bu adım, finansal istikrarı sağlama amacı güdüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.