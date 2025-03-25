Benzine Zam: Motorin ve LPG’de Artış Öngörülüyor

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kuru artışları ve vergi düzenlemeleri, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında yeni bir artışı başlattı. 25 Mart 2025 Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş zam yapıldı. Bu artış pompada görünürken, motorin ve LPG fiyatları için de önümüzdeki günlerde yeni artışlar bekleniyor. Bu gelişmeler, sürücüler arasında endişe doğurdu.

ZAM DEĞERLERİ: BRENT PETROL, DÖVİZ VE VERGİLER

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın başlıca nedenleri arasında Brent petrol fiyatlarının dalgalanması, döviz kurundaki yükseliş ve Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan değişiklikler yer alıyor. Türkiye’nin akaryakıt ithalatına olan bağımlılığı, bu unsurların fiyatlara doğrudan etki etmesine yol açıyor. Uzmanlar, küresel petrol piyasasındaki dalgalanmaların ve Türk Lirası’nın değer kaybının bu zamları engellenemez hale getirdiğini belirtiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 MART 2025)

Zamlı fiyatlar, 25 Mart 2025 itibarıyla Türkiye’nin üç büyük şehrinde aşağıdaki gibi güncellendi:

İstanbul

Avrupa Yakası:

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 45,41 TL

LPG: 27,59 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 45,29 TL

LPG: 26,99 TL

Ankara

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 46,14 TL

LPG: 27,49 TL

İzmir

Benzin: 47,64 TL

Motorin: 46,51 TL

LPG: 27,34 TL