Berber Dükkanına Saldırı Gerçekleşti

MOLOTOF KOKTEYLİ İLE Saldırı

Aydın’da, önceki gün molotofkokteyli atılarak yakılan berber dükkanının sahibi Onur A. (29), dün kuzeni Eray A.’ya ait iş yerinin de kundaklandığı bilgisi geldi. Olayların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını araştırmak üzere çalışma başlatıldığı öğrenildi. Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi 1240 Sokak’ta bulunan Eray A.’ya ait berber dükkanına, 23.50 sıralarında molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi. Dükkanın dış kısmında küçük çapta hasar oluştu, alevler çevredekiler tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİŞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucu, iş yerinin güvenlik kameraları kayıtlarından saldırıyı Enes Ö.’nün gerçekleştirdiği tespit edildi. Eray A.’nın, kundaklanan dükkanın Onur A.’nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Onur A. ve Eray A.’nın, 27 Ağustos tarihinde Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi’ndeki bir düğün sırasında husumetli oldukları Yasin Öcal’ı (22) tabancayla yaralayıp kaçan Kadir A. ile amca çocukları oldukları bildirildi.

OLAYLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI

Yetkililer, bu üç olay arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Onur A. ve Kadir A.’nın düğün gecesinde yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

