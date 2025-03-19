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Berber, Vinci Kuaför Salonuna Çevirdi

BERBERİN YENİ KONCEPTİ

Bursa’da bir kuaför, müşterilerinin ilgisini çekmek amacıyla kullandığı vincin kulesini berber salonuna dönüştürdü. Vinçle metrelerce yükseklikte tıraş olan berberin o anlarını dronla görüntüleyen ekip, bu anları sosyal medyada paylaştı ve video viral hâle geldi. Erkek kuaförlüğü yapan Ziya Acar, bahar mevsiminde çalışma şekliyle farklı bir boyuta geçiş yaptı.

KİLOMETRELERCE YOL KAT EDİP GELDİLER

Acar, gelen müşterilerini yükselterek vinçte tıraş etti. Bu ilginç deneyim, izleyenleri şaşırttı ve bazı müşteriler, sadece manzarayı yaşamak için uzun mesafeler katetti. Acar’ın özgün konsepti, dron çekimi yapan Abdulkadir Yağan’ın kamerasına yansıdı ve izlenme rekorları kırdı. Acar, yaptığı açıklamada, “Bahar mevsimi ile birlikte bir farkındalık oluşturmak istedik. Konsepti değiştirdik. Güzel bir etkinlik oldu, video da sosyal medyada viral olunca patladı gitti” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ

Vinçte tıraş olmak isteyen bir vatandaş, “Gördüğüm bu videolar sonrasında ben de vince çıkmak istiyorum” dedi. Bu ilginç etkinlik, Bursa’daki berberin yaratıcılığıyla dikkat çekiyor.

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