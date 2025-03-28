Berberler Bayram Yoğunluğu İçin Randevu İstedi

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Eskişehir’de Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla berber esnafının işleri artmaya başladı. Uzun süre sıra beklemek istemeyen müşterilere, telefonla arayarak randevu alma imkanı sunuluyor. Toplamda 9 gün sürecek tatil öncesi, vatandaşlar bayram hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Erkek kuaförlerinde yoğunluk da belirgin bir şekilde arttı.

BERBER ESNAFI MÜŞTERİLERDEN RANDEVU TALEP EDİYOR

Bayram ziyaretleri öncesi saçlarını düzeltmek isteyen birçok kişi çocuklarıyla birlikte berber dükkanlarına yönelmiş durumda. Taleplere yetişmekte zorlanan esnaflar, müşterilerin beklemekten kaçınması için dükkanlarına gelmeden önce telefon ederek randevu almalarını rica ediyor. Berber Ali Tepe, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte işlerin hızlandığını belirterek, “Vatandaşlar bayram için hazırlanıyorlar, ziyaretler öncesi saçlarını ve sakallarını toplatıyorlar. Yoğunluk bizi memnun ediyor ama müşteriler beklemek durumunda kalıyor. Bu nedenle telefon ederek randevu almalarını rica ediyoruz. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyoruz” dedi.

İŞLERİN YOĞUNLUĞU ESNAFI MEMNUN EDİYOR

Bayram yoğunluğu, berber esnafının yüzünü güldürüyor. Ancak bu durum, müşterilerin sıralarda beklemesine neden oluyor. Müşterilerin daha konforlu bir şekilde hizmet alabilmesi için randevu sistemi büyük önem taşıyor. Dükkanlarda oluşan yoğunluk, hem esnafı hem de vatandaşları etkiliyor. Bu bağlamda, esnafın sunduğu telefonla randevu alma imkanı, işleyişi kolaylaştırıyor.

HEMEN RANDEVU ALMAYA BAŞLAYIN

Ramazan Bayramı öncesi kalabalık olmazdan dükkan sahipleri ile iletişimde olup randevu almak, vatandaşların işlerini kolaylaştıracak bir çözüm sunuyor. Bu süreçte berberlerin yoğunluğu göz önüne alındığında, randevu almak gerekilen bir konu olarak öne çıkıyor. Müşteriler, zamanı verimli kullanmak ve kaliteyi artırmak için bu imkanı değerlendirmelidir.