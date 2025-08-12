Berdan Baraj Gölü’nde Boğulma Olayı

ÇOCUKLARIN İFADESİ NE OLDU?

Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü’nde yaşanan trajik bir olayda, yüzerken çırpınmaya başlayan 8 yaşındaki Serdar Şirin boğuluyor. Serdar’ı kurtarmak için suya atlayan 10 yaşındaki ağabeyi Mevlüt Can Şirin, boğulma tehlikesi geçiriyor. Çevredeki vatandaşlar, iki kardeşi gölden kurtarıyor. Olay, gündüz saatlerinde sıralarında meydana geliyor.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan kardeşler, hemen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ne yazık ki, konuya müdahale eden doktorlar, Serdar Şirin’in hayatını kurtaramıyor. Öte yandan, bilinci kapalı olan ağabey Mevlüt Can Şirin’in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilmekte. Olayla ilgili polis bir soruşturma başlatmış bulunuyor.