Beren ile Kenan boşanıyor mu?

Ünlü oyuncu Beren Saat, doğum günü mesajında, yıllar önce trafik kazasında hayatını kaybeden Efe Güray’ı andı.

Bunun yanı sıra her yıl eşinin yanında olan Kenan Doğulu’nun, bu sene Saat’in doğum gününü kutlamaması ise akıllara ‘Evliliklerinde kriz mi var?’ sorusunu getirdi.

EVLİLİKTE KRİZ Mİ VAR?

Oyuncu Beren Saat, 2012 yılında tanıştığı Kenan Doğulu ile 2014 yılında Los Angeles’daki Malibu sahilinde evlenmişti.Saat, dün 35.yaşını kutladı. Ünlü oyuncu Instagram sayfasında sıfır makyaj siyah beyaz fotoğrafını paylaşıp; bir mesaj yayınladı. Saat’in, büyük aşkı Efe Güray’dan bahsettiği hüzünlü paylaşımının ardından, Doğulu’nun eşinin doğum gününü kutlamaması dikkat çekti. Bu durum akıllara “Evlilikte kriz mi var?” sorusunu getirdi.

“AĞLAMAYI AŞMIŞ GELENE GÜLMEKTEYDİM”

Beren Saat yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: “Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim.

BEREN’İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

Beren Saat’in mesajı sosyal medyada’evlilikte kriz var’ iddialarına neden oldu. Kenan Doğulu’nun eşinin doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirdi. Doğulu, geçtiğimiz yıl 26 Şubat’ta “Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!” mesajını yayınlamıştı…

2017’de ise Beren Saat’in yeni yaşını “İyi ki doğdun oyun arkadaşım, aşk ortağım. Güzel yüzün hep gülsün 🙂 İyi ki varsın! Seni çok seviyorum…” mesajı ile kutlamıştı.

TRT