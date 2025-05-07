Beren Saat Hamile Olmadığını Açıkladı

İLİŞKİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYORLAR

İstanbul’da gerçekleştirilen bir sanat etkinliğinde göz önüne çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu, gecenin en çok ilgi çeken çifti oldu. Şıklıklarıyla dikkat çeken çift, son günlerde gündeme gelen “bebek” iddialarına yönelik ilk kez açıklama yaptı.

HABERLERİ ASILSIZ BULDU

Gazetecilerin “Hamile misiniz?” sorusunu gülümseyerek yanıtlayan Beren Saat, “Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet” diyerek iddiaların kesinlikle asılsız olduğunu belirtti. Zarif bir üslupla yaptığı açıklama, hayranlarını hem şaşırttı hem de rahatlatmayı başardı.

AİLE İÇİNDEKİ KARMAŞA

Beren Saat’in ardından mikrofonu alan Kenan Doğulu ise konuyla ilgili daha doğrudan bir açıklama yaptı. “Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun deyince biz de sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Ama bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü, 3 – 5 kere oldu.” ifadelerini kullanan Doğulu, yanlış bilgilendirmenin aile içinde karmaşa yarattığını vurguladı.