Berfu Yenenler’in Yeni İmajını Oğulları Beğenmedi

IMAJ DEĞİŞİMİ YAŞADI

Eser Yenenler’in eşi ve sunucu olan Berfu Yenenler, yeni bir imaj değişikliği gerçekleştirdi. Bu yeni halini, çiftin ilk çocuklarına tanıtan Yenenler, beklediği tepkiyi alamadı. Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Ayrıca, 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli olarak ivme kazandı.

YENİ TARZINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabında eğlenceli videolar yayınlayan, YouTube’da program yapan ve eşi Eser Yenenler ile birlikte TV8 ekranlarında yarışma sunan Berfu Yenenler, son dönemde imajında değişiklik yaptı. Saçlarını sarıya boyadı ve bu yeni tarzıyla çocuklarının karşısına geçti.

ÇOCUKLARINDAN BEKLENTİSİ KAYBOLDU

Yenenler, yeni görünümünü denediği esnada oğlu Mete, annesinin yeni halini görünce şaşırdı ve beğendiğini dile getirdi. Diğer oğlu Kuzey ise, “Birazcık beğenmedim” diyerek annesini şaşırttı. Berfu Yenenler, bu anları sosyal medyada, “Evin minik reislerinin analarına tepkisi” notuyla paylaştı.