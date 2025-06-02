Bergama 80’inci Yıl Ortaokulu Projesi

ÖĞRENCİLER YAĞMURSUYU HASADI YAPIYOR

İzmir’in Bergama ilçesindeki 80’inci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Paçacıoğlu ve öğrenciler, okul bahçesindeki ağaçların yazın kurumaması amacıyla bir proje gerçekleştirdi. “Yağmur Suyu Hasadı, Çiğ Sebze Meyveden Katı ve Sıvı Gübre Üretimi Projesi” ile, yağışlardan 4,2 ton su biriktirildi. Bu biriken su ile yaz döneminde 3 ay boyunca okul bahçesindeki ağaçların düzenli olarak sulanması hedefleniyor. Ayrıca, meyve ve sebze atıklarından organik gübre üretilerek ağaçların beslenmesine katkıda bulunuldu. Bergama 80’inci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nun bahçesinde geçen yaz kuraklık nedeniyle 59 ağaçtan 4’ü kurudu.

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASINA KATKI

Okulda 20 öğrenci ile birlikte projeyi hayata geçiren Paçacıoğlu, “Kışın yağan yağmur sularını toplayıp yazın ağaçlarımızı sulamak, ağaçlarımızı bir daha kesmeye fırsat vermemek için projeye başladık. 67 metrekare yüzey alanında 3 yağmur döneminde 4,2 ton su topladık. Suyun olmadığı zamanda haftada 6 litre suyla 12 hafta ağaçlarımızı sulayacağız” şeklinde konuştu. Proje kapsamında çiğ sebze ve meyve atıklarından katı ve sıvı organik gübre elde ediliyor, bu gübre ağaçların doğal yollarla beslenmesini sağlıyor. Projenin maliyetinin yaklaşık 10 bin lira olduğunu belirten Paçacıoğlu, “Okullarda, evlerde, tarımla uğraşan herkes bu projeyi uygulayabilir. Böylece hem şebeke suyunu kullanmamış hem de ağaçlara faydası olmuş olur” dedi.

SU TASARRUFU VE ÇEVRE BİLİNCİ

Projeye katılan 8’inci sınıf öğrencisi İlknur Çetin, “Bahçede 55 tane ağacımız var. Geçen sene kuruyan ağaçlar oldu. Biz de bu projeyi düşündük. Ağaçlarımız artık haftada bir veya iki kez sulanıyor” diyerek projenin önemine değindi. Diğer bir 8’inci sınıf öğrencisi Nisa Aykut ise “Yağan yağmur suları, çatımızdaki oluklar ve borular sayesinde depolarımıza aktarılıyor” diyerek su toplama sürecini açıkladı. Ağaçların kurumasını önlemek amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini vurguladı.

TASARRUF VE GÜBRE ÜRETİMİ ÇALIŞMALARI

Öğrencilerden Nisa Gücüyeter ise projede yer almanın kendisine doğa ve ağaçlara katkı sunduğunu hissettirdiğini belirtti. Meyve ve sebzelerden gübre üretimi sürecini anlatan 5’inci sınıf öğrencisi Eylül Ceylan, “Bir kovanın içinde yağ hariç bütün mutfak atıklarını biriktiriyoruz, sonra üstüne kepek atıyoruz ve beklemeye alıyoruz. 2 hafta sonra gübreye dönüşüyor” dedi. Ceylan, evde ailece mutfak atıklarını biriktirdiklerini ve bunun sayesinde atıklarını azaltıp organik gübre sağladıklarını ifade etti. “Herkese evlerinde bunu yapmasını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.