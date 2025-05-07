Bergama’da İki Kişi İple Asılı Bulundu

İNTİHAR OLAYI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İzmir’in Bergama ilçesinde, kırsal Zağnos Mahallesi’nde 45 yaşındaki Murat Paçalı’nın evinin bahçesinde su almak için gelen iki kişi, dut ağacında biri kadın, iki kişinin iple asılı olduğunu fark etti. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, ağaçta asılı olan iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma, intihar ettiği öne sürülen iki kişiden birinin ev sahibi Murat Paçalı, diğerinin ise bir süredir birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi olduğunu belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Paçalı ve sevgilisinin cenazeleri öncelikle Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GEÇMİŞTEKİ DİĞER İNTİHAR VAKASI

Jandarma, Paçalı’nın sevgilisinin kimlik bilgilerinin tespitine çalışırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili yapılan araştırmada, Murat Paçalı’nın eşinin, geçen eylül ayında aynı evde kendisini tavandaki kancaya iple asarak intihar ettiği öğrenildi.