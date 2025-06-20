Bergama’da Uyuşturucu Çetesi Operasyonu Gerçekleşti

BERGAMA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

İzmir’in Bergama ilçesinde uzun süre takip edilen bir uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli tutuklandı. Bergama Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği’nin yürüttüğü 3 aylık teknik ve fiziki takip sonunda, bölgede uyuşturucu ticareti yapan bir şebeke belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Polis ekipleri, sabaha karşı 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ OPERASYONDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon öncesi yürütülen çalışmalarda bir şüpheli, 1 kilo 122 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabancayla birlikte suçüstü yakalandı. Bu şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.