Haberler

Bergama’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

BERGAMA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İzmir’in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu bir şüpheli tutuklandı. Bergama Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, narkotik suçlarla mücadele amacıyla yürütülen çalışmalara Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda devam ediyor. Operasyon kapsamında İ.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair elde edilen bilgiler, ekiplerin çalışmalarını derinleştirmesine yol açtı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler, sentetik haplar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiler doğrultusunda İ.D.’nin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İlhan Palut, Takım Performansından Memnun

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Eyüpspor karşılaşmasının ardından, hedeflerinin ligde yükselmek olduğunu ve oyuncularının ikinci yarıdaki performansından memnuniyetini ifade etti.
Haberler

Eyüpspor Sorumlusu Kerem Yavaş Açıklama Yaptı

Eyüpspor Sorumlusu Kerem Yavaş, Çaykur Rizespor karşısında kazanmanın 3. sıra için önemine vurgu yaptı ve sonucun kendilerini üzdüğünü, takımın performansının ise iyi olduğunu dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.