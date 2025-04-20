Bergama’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

BERGAMA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
İzmir’in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu bir şüpheli tutuklandı. Bergama Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, narkotik suçlarla mücadele amacıyla yürütülen çalışmalara Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda devam ediyor. Operasyon kapsamında İ.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair elde edilen bilgiler, ekiplerin çalışmalarını derinleştirmesine yol açtı.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler, sentetik haplar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiler doğrultusunda İ.D.’nin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.