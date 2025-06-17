Bergama’da Uyuşturucu Satışı Yapıldı

BERGAMA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İzmir’in Bergama ilçesinde uyuşturucu madde satışı gerçekleştiren iki şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, uyuşturucu satışı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine yaptığı değerlendirme sonrasında harekete geçti. M.Ş. ve U.K. adlı şahısların satış yaptığı bilgileri doğrultusunda, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda belirtilen adreste yapılan aramalarda 5 bin 990 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar M.Ş. ve U.K., baskın sırasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.