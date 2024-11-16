More
Gündem

Bergama’da Züccaciye Dükkanı Açılışı İzdihamı

bergama-da-zuccaciye-dukkani-acilisi-izdihami

İNDİRİM KAMPANYASI VE İZDİHAM

İzmir’in Bergama ilçesinde bir züccaciye dükkanının açılışında vatandaşlar, indirimli ürünleri almak için yoğun bir şekilde mağazaya yöneldi. Açılış sırasında yaşanan izdihamda bir kadının yere düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ

Bergama ilçesi Ertuğrul Mahallesi’ndeki züccaciye dükkanının açılışı için özel bir indirim kampanyası düzenlendi. Bu kampanyayı duyan vatandaşlar, mağazanın önüne akın ederek indirimli ürünleri almak için kapıların açılmasını bekledi. Kapılar açıldığında, içeriye girmek için koşan vatandaşlar birbirlerini ezmeye başladı.

İZDİHAMDA YAŞANAN OLAYLAR

İzdihamın içerisinde bir çocuğun da bulunduğu gösterilirken, kalabalıkta dengesini kaybedip yere düşen bir kadın dikkat çekti. O anlar, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Anne Bebeğini Biberonla Zehirledi!

İstanbul Esenler'de Dilek Ç., 2 yaşındaki oğluna tiner içirerek ölümüne neden oldu. Tutuklanan annenin suçunu itiraf ettiği belirtiliyor. Baba ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Manşet

Tayfur Havutçu’dan Kötü Yoğun Bakım Haberi

Beşiktaş'ın efsanesi Tayfur Havutçu, kanser tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındı. Kendisi uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.