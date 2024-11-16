Bergama’da Züccaciye Dükkanı Açılışı İzdihamı

İNDİRİM KAMPANYASI VE İZDİHAM

İzmir’in Bergama ilçesinde bir züccaciye dükkanının açılışında vatandaşlar, indirimli ürünleri almak için yoğun bir şekilde mağazaya yöneldi. Açılış sırasında yaşanan izdihamda bir kadının yere düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ

Bergama ilçesi Ertuğrul Mahallesi’ndeki züccaciye dükkanının açılışı için özel bir indirim kampanyası düzenlendi. Bu kampanyayı duyan vatandaşlar, mağazanın önüne akın ederek indirimli ürünleri almak için kapıların açılmasını bekledi. Kapılar açıldığında, içeriye girmek için koşan vatandaşlar birbirlerini ezmeye başladı.

İZDİHAMDA YAŞANAN OLAYLAR

İzdihamın içerisinde bir çocuğun da bulunduğu gösterilirken, kalabalıkta dengesini kaybedip yere düşen bir kadın dikkat çekti. O anlar, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.