Bergama Narkotik Ekibi Operasyon Düzenledi

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Bergama Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üstüne harekete geçti. Polis ekipleri, Karabağlar ilçesindeki söz konusu eve önceki gün operasyon düzenledi.

ARANAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan arama sonucunda 5 bin 990 sentetik ecza hap bulundu. Bu operasyon kapsamında M.Ş. ve U.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanma kararı verildi.