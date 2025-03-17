Bergama Spor Halk Oyunları İzmir Şampiyonu

Bergama Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Önemli Bir Başarıya İmza Attı

Bergama Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, katıldıkları yarışmada büyük bir zafer kazanarak İzmir şampiyonu oldu. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği Halk Oyunları Yarışması’nda Bergama’yı temsil eden ekip, Fischer ekibi olarak tanınan kadın grubu, 28 katılımcı arasında birinci olarak İzmir İl Şampiyonu unvanını elde etti.

Bergama’nın Geleneksel Kültürel Mirası Sahne Aldı

Antrenör Hasan Türken’in liderliğindeki ekip, Bergama’nın kültürel mirasını yetenekleriyle başarıyla sahneye taşıyarak tüm ilçe halkının takdirini kazandı. Başarıları, ilçede büyük yankı buldu ve geleneksel spor etkinliklerine olan ilginin artmasına katkıda bulundu.