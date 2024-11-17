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Bergüzar Korel’in Çocukluk Fotoğrafı Paylaşıldı

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YENİ DİZİ ANNEM ANKARA İÇİN GERI SAYIM BAŞLADI

Çarşamba günü Kanal D’de başlayacak olan Annem Ankara dizisi için heyecanlı bir geri sayım söz konusu. Dizinin başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür yer alıyor. Kanal D ekibi, Bergüzar Korel için özel bir sürpriz hazırladı. Gerçek bir yaşam hikayesini ekrana taşıyacak olan Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak.

BABA OLMAYI GÖRMEMİŞ HASAN VE ZUHAL’İN HİKAYESİ

Dizi, babalık nedir bilmeyen Hasan ile üç erkek çocuğuna bakmak için erken yaşta emekli olan Zuhal’in gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. Bergüzar Korel’e yapılan sürpriz ise, Korel ve babası Tanju Korel’in yıllar önceki bir fotoğrafının yapay zeka ile canlandırılması oldu. Instagram’da paylaşılan bu nostaljik görsel, büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

Etkileyici FRAGMANLA 90’LI YILLARA DÖNÜŞ

Kanal D’nin iddialı projelerinden biri olan Annem Ankara, 20 Kasım’da ekranlara gelecek. Dizinin tanıtım filmi, babalık kavramını bilmeyen Hasan’la (Mehmet Günsür) ve üç erkek çocuğuyla hayata tutunan Zuhal’in (Bergüzar Korel) yaşamına dair dikkat çekici bir kesit sunuyor. Etkileyici fragman, 90’lı yılların Ankara’sını izleyicilere tüm gerçekliğiyle gösteriyor. Fragmanda “Bir kadın, dört adam. Annemin hikayesi bu” sözleriyle yola çıkılıyor. Ayrıca, “Utanç bize kimden miras kalmıştı annemden mi yoksa babamdan mı? Faili babamdı ama silah yine annemin elinde kalmıştı” ifadeleri, ailenin ortanca çocuğu Başar’ın bakış açısından aktarılıyor. Bu karaktere ses veren isim ise Okan Yalabık oluyor.

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