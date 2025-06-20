Bergüzar Korel, Sosyal Medyada Aktif

BERGÜZAR KOREL’İN ÖZEL HAYATI VE ANNELİK ROLÜ

Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile hayatını birleştirerek dikkatleri üzerine çekiyor. Üç çocuk annesi olan Korel, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sıkça gündeme geliyor. Çiftin evlilikleri süresince 2010 yılında oğlu Ali, 2020’de ikinci oğlu Han ve 2021’in Kasım ayında kızları Leyla dünyaya geldi. Korel ve Ergenç, çocuklarını gözlerden uzak ve sade bir yaşam tarzında yetiştirmeyi tercih ediyor.

YAZ TATİLİ VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Yaz sezonunu erkenden açan Bergüzar Korel, şu günlerde yakın arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Neşeli ve samimi paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi görmesini sağlıyor. Doğallığıyla dikkat çeken Korel, sosyal medya hesabından tatil anılarını sıkça paylaşıyor. Enerjisi ve güler yüzüyle hayranlarından tam not alıyor.

KAREİYE GÜVEN VEREN İSTİKRARLI DURUŞ

Kariyerinde olduğu kadar özel hayatında da istikrarlı bir duruş sergileyen Bergüzar Korel, ekranlardan uzak olduğu dönemlerde dahi gündemde kalmayı başarıyor. Oyuncunun özellikle annelikle ilgili paylaşımları, sosyal medya platformlarında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu durum, onu takip edenlerin gözünde örnek bir isim haline getiriyor.