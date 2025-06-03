Bergüzar Korel Ve Halit Ergenç, Aile Yaşamlarıyla Saygı Topluyor

SANAT DÜNYASININ ÖRNEK ÇİFTİ

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, sanat camiasındaki örnek çiftlerden biri olarak dikkat çekiyor. Üç çocukları Ali, Han ve Leyla ile birlikte gözlerden uzak, sade bir aile hayatı sürdürmeyi tercih eden çift, özel yaşamlarına karşı duydukları hassasiyetle tanınıyor. Sosyal medyada çocuklarının yüzü bugüne kadar paylaşılmadı ve bu durum, magazin dünyasında adeta bir gelenek haline geldi.

GÜNDEMDEKİ KONSER ETKİSİ

Son olarak, çocuklarıyla birlikte dünyaca ünlü müzik grubu Guns N’ Roses’ın konserine katılan Halit Ergenç, konserin sonunda basın mensuplarıyla karşılaştı. Çıkışta fotoğraflarının izinsiz çekilmesi üzerine kısa bir şaşkınlık yaşasa da sakinliğini korudu. Ünlü oyuncu, gazetecilere yaklaşarak çocuklarının görüntülerinin kullanılmaması konusunda nazikçe bir talepte bulundu.

SAYGILI TAVIR VE İKNA EDİCİ SÖZLER

Halit Ergenç, “Onları lütfen silin, çocuklar daha 18 yaşında değiller. Öyle bir şey kabul edemem” ifadeleriyle gazetecilere konuya yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu. Saygılı tavrı ve tatlı diliyle basın mensuplarını ikna eden Ergenç, bu tutumuyla bir kez daha topluma örnek oldu. Sanat dünyasında saygın bir yere sahip olan çiftin özel hayatlarına gösterdiği özen, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.