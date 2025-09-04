Berk Alkan, Kayınpederi İlhami A. Tarafından Öldürüldü

Berk Alkan’ın cenazesi teslim alındı

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Adana’da, kızı A.A.’yı (3) görmek için gittiği evde kayınpederi İlhami A. (57) tarafından av tüfeğiyle öldürülen Berk Alkan’ın (25) cenazesi, otopsi tamamlandıktan sonra ailesi tarafından teslim alındı. Olay öncesinde Alkan’ın, kayınpederini telefonla arayarak kızıyla buluşmak üzere geleceğini bildirdiği, eve gittiğinde de kapıda tüfekle vurulduğu anlaşıldı.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK SEBEBİYLE BOŞANMA KARARI ALINDI

Olay, Ceyhan ilçesinin İstiklal Mahallesi’ndeki Ceyhun Kent Sitesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti. C.C. (25) isimli kadın, iki hafta önce eşi Berk Alkan’dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı ve E.A. ismiyle bilinen babasının evine gitti. Dün öğle saatlerinde, Berk Alkan, kayınpederine bir telefon açarak, “Kızımı bir süredir göremiyorum. Akşam size geleceğiz” ifadelerini kullandı.

CİNAYET SEBEBİ AÇIKLANDI

Berk Alkan, daha sonra ablası D.A. (28) ile birlikte kayınpederinin evine ulaştı ve kapıyı çaldı. Kapıyı açan İlhami A., damadına av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Berk Alkan, kanlar içinde yere düştü ve ablası D.A. olay yerinde sinir krizi geçirdi. Komşuların ihbarda bulunması üzerine, sağlık ve polis ekipleri adrese yönlendirildi. Yapılan kontrollerde Alkan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, evden çıkmak istemeyen İlhami A.’yı, Özel Harekat ekiplerinin yardımıyla gözaltına aldı. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin akabinde Alkan’ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Berk Alkan’ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Ceyhan Yeni Mezarlığı’na götürüldü.

SORGU DEVAM EDİYOR

Öte yandan, gözaltındaki şüpheli İlhami A.’nın emniyetteki sorgusu sürdüğü ve olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.