“Berk Atan’dan Kaza Sonrası Paylaşım!”

BERK ATAN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

‘Gönül Dağı’ dizisinde yer alan Berk Atan, geçtiğimiz gün Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrollerde Berk Atan’ın kaburgasında hasar olduğu, Aybike Sağlam Taşkın’ın ise omurga kemiğinde kırık bulunduğu tespit edildi. Oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından oldukça merak ediliyordu.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Berk Atan, kazanın ardından ilk kez sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.