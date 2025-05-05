Berk Atan Kaza Geçirdi, Sağlık Durumu İyi

Berk Atan Geçirdiği Trafik Kazasıyla Gündemde

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, geçirdiği trafik kazasıyla gündemde yer aldı. Bu üzücü olayın ardından sosyal medyada büyük bir yankı doğdu ve sevenleri “Berk Atan’ın sağlık durumu nasıl?” sorusunu sormaya başladı. Olay hakkında gelen ilk bilgilere göre, ünlü oyuncunun sağlık durumu yakından izleniyor. Peki, Gönül Dağı dizisinde başarılı performans sergileyen Berk Atan, yaşadığı kazadan sonra nasıl bir sağlık durumuna sahip? İşte, gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar.

Kaza Detayları

Berk Atan, 19 Nisan 2025 tarihinde yaşadığı trafik kazasıyla hayranlarını endişelendirdi. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki Sazak Mahallesi yakınlarında meydana gelen kaza, oyuncunun sette dönüş yolunda bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti. Bu kazada Berk Atan ve yanındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı. Olay sonrası Berk Atan, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada yapılan ilk kontrollerde sağ kaburgasında altı kırık ile kıkırdaklarda parçalanma tespit edildi.

Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

Berk Atan’ın durumu ciddi olarak değerlendirildi ve bir süre yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kazanın etkisiyle akciğerinde kanama ve çökme oluşan oyuncuya dren yerleştirilerek müdahale edildi. Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Berk Atan, “Kaburgamda 6 kırık var, kırık parçaları ciğerime baskı yapmıştı. Zorlu bir süreç geçiriyorum ama şükür iyiyim,” şeklinde bilgi verdi. Ünlü oyuncu, yaklaşık iki haftalık hastane tedavisinin ardından 5 Mayıs 2025 tarihinde taburcu oldu ve tedavisinin kalan kısmına evinde devam edeceği belirtildi.

Hayranların Endişesi ve Dizi Geleceği

Berk Atan’ın hayranları ve Gönül Dağı dizisi ekibi, oyuncunun sağlık durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Berk Atan’ın dizisine ne zaman döneceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Hayranları, onun sağlığına kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyor.