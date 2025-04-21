Berk Atan, Trafik Kazası Geçirdi

TRAFİK KAZASI VE YARALANMA BİLGİLERİ

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda rol alan Berk Atan, geçtiğimiz haftada Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir trafik kazası yaşadı. Araç, şarampole devrilmesi sonucu Atan yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, ünlü oyuncuya ilk müdahaleyi yaparak, acil olarak hastaneye taşıdı. Kazanın hemen ardından hayranları için endişe yaratan bu durum hakkında Berk Atan’dan beklenen güncel açıklama geldi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Berk Atan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık durumu ile ilgili önemli bilgiler verdi. “6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut” diyen Atan, yaşadığı kazanın ciddiyetini ifade etti. Hayranlarından gelen geçmiş olsun mesajları ise yoğun bir şekilde geldi. Tedavi sürecinin hastanede sürdüğü ve Berk Atan’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi. Ancak, iyileşme sürecinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Berk Atan, sosyal medya paylaşımında şöyle belirtti: “Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelirse kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla diren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım; bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi’nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim.”