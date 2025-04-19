Berk Atan Trafik Kazası Geçirdi

Eskişehir’de çekilen ve TRT’de yayınlanan “Gönül Dağı” dizisinde “Taner” karakterini canlandıran 33 yaşındaki Berk Atan, akşam saatlerinde yemek arası sonrası sete dönüş sırasında bir trafik kazası geçirdi. Atan’ın bulunduğu araç takla attı ve Birsen Altuntaş’ın bildirdiğine göre, minibüsten yola savrulan oyuncunun kaburga kemiği çatladı. Berk Atan, hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak ve ardından bir süre dinlenecek.

BERK ATAN’IN HAYATI

Berk Atan, 26 Eylül 1991’de Türkiye’nin İzmir ilinin Bornova ilçesinde doğdu. Aslen Boşnak olan oyuncu, lise eğitimini Sıdıka Rodop Lisesi’nde tamamlayarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitim aldı. Modellik kariyerine 2011 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında “Gelecek Vaat Eden” seçilerek adım attı. 2012’de aynı yarışmada birincilik elde etti.

Berk Atan, 2013 yılında “Her Şey Yolunda Merkez” adlı dizisi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra “Güneşin Kızları”, “Dayan Yüreğim” ve “Cennet’in Gözyaşları” gibi projelerde yer aldı. En çok tanınan rolü TRT 1’de yayınlanan “Gönül Dağı” dizisinde canlandırdığı Taner Kaya karakteri. Berk Atan, 1.88 cm boyunda ve 85 kg ağırlığında. Terazi burcu olan Berk, Galatasaray taraftarıdır ve bir köpeği olan Ares’e sahiptir. Berk Atan’ın rol aldığı bazı projeler arasında şunlar bulunuyor: “Her Şey Yolunda Merkez” (2013), “Güneşin Kızları” (2015–2016), “Dayan Yüreğim” (2017), “Cennet’in Gözyaşları” (2017–2018), “Gönül Dağı” (2020–günümüz), “Tahin Pekmez” (2017) – Film ve “Üçüncü Gün” (yakında) – Film.