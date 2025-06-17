Berka Buse Özden, Voleybol Sporcusu

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta maçları yoğun bir heyecanla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu önemli mücadelede sahadaki yerini alıyor. Bu turnuvada dikkat çeken isimlerden biri de Berka Buse Özden.

BERKA BUSE ÖZDEN KİMDİR?

Berka Buse Özden, 16 Nisan 2004’te dünyaya geldi. Voleybol kariyerine Bursa’da bulunan Nilüfer Belediyespor’da start veren Özden, genç yaşlarında voleybol tutkusunu keşfetti. Yetenekleri sayesinde VakıfBank altyapısına geçiş yaptı. Özden, 2022 U21 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya ile 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde ise gümüş madalya kazanarak milli takımlarda adını duyurmayı başardı.

GÜNCEL TAKIMI VE KARIYERİ

2024-2025 sezonunda, Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor’da orta oyuncu olarak sahada yer alıyor. Voleybol kariyerine Nilüfer Belediyespor’da başlayan Özden, 2018-2020 arasında VakıfBank U18 takımında, 2020-2023 yılları arasında VakıfBank II takımıyla ve 2023-2024 sezonunda ise Karayolları’nda forma giydi.

Özden’in kariyeri, girdiği her takımda gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve gelecekteki başarıları merakla bekleniyor.