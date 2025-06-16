Berka Buse Özden Voleybolcu ve 19

2025 FIVB MİLLİ DÜZEYDE HEYECAN

2025 FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta karşılaşmaları tüm heyecanıyla sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu dönemdeki mücadelelerine devam ediyor.

BERKA BUSE ÖZDEN KİMDİR?

Berka Buse Özden, 16 Nisan 2004’te dünyaya geldi ve voleybol kariyerine Bursa’da Nilüfer Belediyespor’da başladı. Erken yaşlarda voleybola olan ilgisini keşfeden Özden, yeteneğiyle dikkat çekti ve VakıfBank altyapısına transfer oldu.

2022 yılında U21 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanırken, aynı yıl Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde de gümüş madalya ile başarılarına devam etti. 2024-2025 sezonu itibarıyla Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor’da orta oyuncu olarak yer alıyor. Voleybol kariyerine Nilüfer Belediyespor’da başlayarak, 2018-2020 döneminde VakıfBank U18, 2020-2023 yıllarında VakıfBank II ve 2023-2024 sezonunda ise Karayolları’nda forma giydi.