Berkan Aslan Boğuldu, Cansız Bedeni Bulundu

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ BOĞULDU

Mersin açıklarında staj yaptığı gemiden serinlemek amacıyla denize giren denizcilik fakültesi öğrencisi Berkan Aslan (23), boğuldu. İskenderun Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören Aslan, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisiydi.

HIZLA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Dün Mersin açıklarında geminin demirlemesi sırasında serinlemek için denize giren Aslan, bir süre sonra kayboldu. Gemideki çalışanlar, durumu hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri arama kurtarma çalışmasına başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Berkan Aslan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

CESEDİ MORGDA

Aslan’ın cesedi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Bu trajik olay, denizcilik eğitimi gören öğrenciler için yaşanan bir kayıp olarak kayıtlara geçti.

Doğacan Taşpınar Vefat Etti. Üzüntülüyüz

Tiyatro dünyası, 45 yaşındaki oyuncu Doğacan Taşpınar'ın vefatıyla sarsıldı. Oyuncular Sendikası, acı haberi kamuoyuna iletti.

