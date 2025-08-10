Berkan Aslan Denizde Boğuldu

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BOĞULDU

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için denize girdikten sonra boğularak yaşamını yitirdi. Olayın Mersin açıklarında gerçekleştiği bildiriliyor.

OLAYIN SEBEPLERİ VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Edinilen bilgilere göre, stajda bulunan Berkan Aslan, serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra Aslan’ın kaybolduğunu fark eden gemi mürettebatı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına aktardı. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Aslan’ın cansız bedenine ulaşıldı.