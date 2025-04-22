Berkan Kaplan Togg’dan Ayrıldı, Veda Etti

Berkan Kaplan, 2019’dan bu yana Türkiye’nin Otomobili Girişimi Togg’da önemli katkılar sunarak T10X ve T10F modellerinin tasarım süreçlerinde liderlik yaptı. Son dönemdeki ayrılığı ise Togg için dikkat çeken bir gelişme oldu. Kaplan, sosyal medya üzerinden yayımladığı veda mesajında Togg’dan ayrıldığını duyurdu.

Togg’dan Ayrılış Nedenleri

Berkan Kaplan, “2019 yılında katıldığım Togg ailesinden, bu ay itibarıyla ayrılıyorum. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli araçları olan T10X ve T10F projelerinde, kurduğum yerli Tasarım Stüdyosuna liderlik etmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu,” şeklinde belirtti. Kaplan, ekibiyle birlikte yalnızca araç tasarımı değil, Trugo şarj üniteleri gibi diğer projelerde de önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı ve “Bu süreçte her zaman yanımda olan ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım Design Studio ekibime en içten teşekkürlerimi sunuyorum,” ifadelerine yer verdi.

Berkant Kaplan’ın Tasarım Kariyeri

Kendisinin endüstriyel tasarım alanındaki çalışmaları, Türkiye’de tasarım dünyasında önemli bir konuma ulaşmasına katkıda bulundu. Mühendislik temelli kariyerine başlayan Kaplan, kullanıcı deneyimini öncelik haline getiren projeler üretti. Farklı sektörlerde hem yerli hem de uluslararası markalar için ürün tasarımları yaptı. 2016 yılında tasarladığı ürünler uluslararası tasarım ödüllerle onurlandırıldı ve bu başarılarıyla Arçelik, Fakir, Arzum gibi markalarla birlikte çalıştı. 2019 yılında ise Togg projesine katılmayı seçti.

Kaplan’ın ayrılığı, yeni projelerin başlangıcı anlamına geliyor. Kendisinin, “Şimdi yeni projelerin, yeni yolculukların ve yeni heyecanların zamanı geldi,” sözleri, kariyerinin gelecek aşamaları için umut veriyor.