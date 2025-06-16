Berkan Karabulut, Lale Onuk’a Nişanlandı

ROMANTİK BİR NİŞAN TÖRENİ

Geçtiğimiz yıl Paris’te Lale Onuk’a evlenme teklifi eden Berkan Karabulut, ilişkisini bir adım ileri taşıyarak nişanlandılar. Çift, dün akşam aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla samimi bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Geceye Survivor şampiyonu Avatar Atakan ve oyuncu Aytaç Şaşmaz da katılarak çifti desteklediler.

EĞLENCELİ ANLAR VE ŞAKALAR

Törende eğlenceli anlar yaşanırken, sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri kahve ikramı sırasında kaydedildi. Gelin adayı Lale Onuk, nişan gelenekleri çerçevesinde hazırladığı kahveleri ikram ederken, Avatar Atakan’dan beklenmedik bir şaka geldi. Atakan, kahveyi karıştıran Onuk’a “Biraz daha tuz koy” diyerek espiri yaptı ve şaka amaçlı fincana sıvı sabun ekledi. Bu sürpriz hamlesi kahkahalarla karşılandı ve anın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Şaka dozu yüksek bu an, geceye renk katan detaylardan biri olarak akıllarda yer etti.