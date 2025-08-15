Haberler

Berkan Karabulut Ve Lale Onuk Evlendi

BERKAN KARABULUT VE LALE ONUK’UN EVLİLİĞİ

Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut, bu akşam Miss Turkey güzeli Lale Onuk ile hayatını birleştiriyor. Çift, geçtiğimiz günlerde aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla unutulmaz bir kına gecesi düzenlemişti. Şıklıği ve samimi atmosferiyle akıllarda kalan gecede, Lale Onuk’un kıyafet değişiklikleri davetlilerden büyük beğeni toplamış, çiftin mutluluğu sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

2018 MIS TURKEY FİNALİSTİ

2020 Survivor’daki başarısını, 2022 All Star sezonunda da devam ettiren Karabulut, 2018 Miss Turkey finalisti Lale Onuk ile düğün hazırlıkları yapıyor. Türkiye’nin en güzel 20 ismi arasında yer alan Onuk, bu akşamki düğünle özel hayatında yeni bir döneme adım atıyor. 2018 Miss Turkey yarışmasında birinci olan Şevval Şahin’in ardından dikkatleri üzerine çeken Onuk, bugün birlikteliklerini resmi olarak evlilikle taçlandırıyor.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

