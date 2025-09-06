Berkan Kobal’ın Ölümü Sorumsuzluk Kurbanı

BİSİKLET SPORCUSU TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’da bisiklet antrenmanı sırasında arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu triatlon sporcusu Berkan Kobal (52) hayatını kaybetti. Antrenman arkadaşı Barış Topçu, “Şehirlerimizde motorlu araçlar için hız sınırları düşürülmeli, trafik yavaşlatılmalı, sürekli ve etkili denetimler gerçekleştirilmelidir” dedi. 20 yıllık triatlon sporcusu Berkan Kobal, 27 Ağustos’ta bisiklet antrenmanı yaparken kazaya uğradı ve Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Kobal, 31 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Kazada, otomobiliyle Kobal’a çarparak ölümüne sebep olan sürücü A.İ.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi üyeleri, Kobal’ın ailesi ve yakınları Anıtpark’ta toplandı. Yaklaşık 50 kişi, “Trafikte katil var”, “Beni fark et, katilim olma”, “Kornaya değil frene bas”, “Kaza değil cinayet”, “Bisikletime çarparsan ölürüm”, “Berkan Kobal burada” yazılı pankartlar taşıdı. Grup adına basın açıklamasını yapan Barış Topçu, “Berkan Kobal trafik terörüne kurban gitti. Bu bir kaza değil, cinayettir. 27 Ağustos 2025 sabahı saat 06.15’te Malazgirt Bulvarı’nda yaşanan olay, sıradan bir trafik kazası değildir. Can dostumuz ve sporcumuz Berkan; denetimsizlik, eğitimsizlik ve cezasızlığın kurbanı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Topçu, bir hafta içinde 4 bisikletlinin kazalarda hayatını kaybettiğini vurguladı ve “Yarın başka bir sporcu, bisikletiyle evinden işine giden bir vatandaş ya da bir çocuk aynı tehlikeyle karşılaşabilir. Dikkatsizlik, sorumsuzluk ve yüksek hız hiçbir zaman can almayı meşru kılmaz. Hiçbir vatandaş yolda ve kaldırımda ‘Her an bir araç gelip çarpabilir’ korkusuyla yaşamak zorunda değildir” dedi. Ayrıca, trafik güvenliğinin devletin, yerel yönetimlerin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Topçu, “Etkili denetim, caydırıcı cezalar ve trafik bilinci yaşamsal bir zorunluluktur. Sporcularımızı, çocuklarımızı, vatandaşlarımızı korumak için zaman kaybedilmemeli. Gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.