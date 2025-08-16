Berkan Ve Lale Kına Gecesi Düzenledi

GÖRKEMLİ KINA GECESİ

Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile Miss Turkey güzeli Lale Onuk, yakınları ve dostlarının katılımıyla muhteşem bir kına gecesi düzenledi. Şıklığı ve sıcak atmosferi ile akıllarda kalan bu gecede, Lale Onuk’un yaptığı zarif kıyafet değişiklikleri konuklardan tam puan alırken, çiftin mutlu anları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

DÜĞÜN TÖRENİ

Bu özel kutlamanın ardından, Karabulut ve Onuk, Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen görkemli düğünle evleniyor. Aileleri ve yakın arkadaşlarının alkışları arasında “evet” diyerek birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, hayatlarının en mutlu anlarından birini yaşıyor.

2020 Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken ve 2022 All Star sezonunda da başarısını devam ettiren Berkan Karabulut, 2018 Miss Turkey finalisti Lale Onuk ile hayatında önemli bir adım atıyor. Türkiye’nin en güzel 20 kadını arasında yer alan Onuk, bu evlilikle kişisel yaşamında yeni bir dönem başlatıyor.