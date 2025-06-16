Berkan Ve Lale’nin Nişan Töreni Yapıldı

ROMANTİK BİR ADIM DAHA ATILDI

Geçtiğimiz sene Paris’te Lale Onuk’a yaptığı evlilik teklifi ile sosyal medyada romantik anlar paylaşan Berkan Karabulut, ilişkisini yeni bir aşamaya taşıdı. Çift, dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir nişan töreninde yüzüklerini taktı. Survivor şampiyonu Avatar Atakan ve oyuncu Aytaç Şaşmaz, bu özel gecede çifte destek vermek için yer aldı.

KAHVE İKRAMIYLA ŞAKA DOLU ANLAR

Gecede birçok eğlenceli an yaşanırken, sosyal medyada en çok konuşulan an, kahve servisi sırasında yaşandı. Gelin adayı Lale Onuk’un nişan gelenekleri doğrultusunda hazırladığı kahveler ikram edildiği esnada, Avatar Atakan’dan beklenmedik bir şaka geldi. Kahveyi karıştıran Onuk’a “Biraz daha tuz koy” diyerek espri yapan Atakan, bu şakayı daha da ileri taşıyarak fincana sıvı sabun ekledi.

ANIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Atakan’ın bu sürpriz hareketi, geceyi kahkahalarla doldurdu ve anın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada dolaşmaya başladı. Kahve ikramı sırasında yaşanan bu şaka, geceye renk katan hatırlanacak anlar arasında yerini aldı.