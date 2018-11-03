Berkay: Ahmet Kural adam olmaz

Ünlü şarkıcı Berkay, Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp etmesi olayı ile ilgili konuştu.

Milli futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen şarkıcı Berkay, Ahmet Kural’ın Sıla’yı darp etmesi olayı ile ilgili konuştu.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, 25’inci yaşını Harbiye’de bulunan bir mekanda kutladı. Futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavga olayı sebebiyle davalık olan Berkay geceye yalnız katıldı. Ünlü şarkıcı, Ahmet Kural-Sıla olayıyla ilgili de açıklama yaptı

Eşi Özlem Şahin ve kızı Arya’yı İzmir’e gönderdiğini söyleyen Berkay Şahin, muhabirlerin “Durumuz nasıl? Nasıl hissediyorsunuz?” sorularına, “Aslan gibiyim. İlk konserim biraz yordu ama kendimi iyi hissediyorum” cevabını verdi.

Cadde’^nin haberine göre; Oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’ya uyguladığı şiddete sitem eden Berkay, “Eğer o iddialar gerçekten doğruysa o kişinin adam olma ihtimali yok. Kadına yapılan her türlü şiddet bir şekilde cezasını bulur. Bir erkek bir kadının kafasına nasıl vurabilir arkadaşlar? Nasıl onu sürükleyebilir? Umarım cezasını çeker” dedi.

NTV