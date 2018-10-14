Berkay: Arda cezasını çekecek

Şarkıcı Berkay, yumruk yediği Arda Turan ile ilgili konuştu.

İstanbul’da bir gece kulübünde birbirine giren Arda Turan ile Berkay arasındaki gerilim devam ediyor. Konuya ilişkin Berkay’dan yeni açıklama geldi.

Arda Turan ile bir gece kulübünde ettikleri kavga sonrası burnu kırılan Berkay Şahin sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Daha önce avukatı konuşan Berkay konu hakkında ilk kez bir açıklama yapmış oldu. Yaşananlar için kendi eşi ve Aslıhan Turan’dan özür dileyen Berkay, “Adalete güvenim tam. Arda Turan cezasını çekecektir” ifadelerini kullandı.

NTV