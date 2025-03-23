Berkay Gezgin’in Gözaltına Alınma Sebebi Nedir?

Berkay Gezgin’in Gözaltına Alınma Nedeni

2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na “Ekrem abi, her şey güzel olacak” dediği ve bu ifadenin seçim sloganı haline gelmesiyle tanınan Berkay Gezgin gözaltına alındı. Avukat Cemil Çiçek, Berkay Gezgin’in dün gece Saraçhane dönüşü gözaltına alındığını bildirdi. Kendisi, gözaltına alınma nedeninin ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ve Berkay Gezgin’in hâlâ gözaltında tutulduğunu belirtti. Çiçek, “Derhal serbest bırakılması gerekiyor” çağrısında bulundu.

Berkay Gezgin’in Hayatı ve Eğitimi

Berkay Gezgin 2003 yılında İstanbul’da dünyaya geldi ve aslen Hataylıdır. Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2021 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitimine devam etmeye başladı. Kendisi, genç yaşına rağmen yaptığı çıkışlarla dikkat çeken bir isim haline geldi.