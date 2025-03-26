Berkay Gezgin Kimdir, Nerelidir?

Berkay Gezgin’İN GÖZALTINA ALINMASI

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun ünlü sloganı “Her şey çok güzel olacak” ifadesini yaratan Berkay Gezgin, Saraçhane’de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alındı. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Berkay Gezgin KİMDİR?

Berkay Gezgin, 2003 yılında dünyaya geliyor. 2025 yılı itibarıyla 22 yaşında olacak ve şu an bir üniversite öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi’nde okuyan Gezgin, genç bir birey olarak toplumsal olaylara duyarlılığı ile dikkat çekiyor.

Berkay Gezgin’İN KÖKENİ

Berkay Gezgin’in nereli olduğu da merak konusu. Resmi kaynaklara göre Gezgin, İstanbul’da doğup büyümüş. Ailesinin kökeninin Hatay olduğu biliniyor, ancak uzun bir süredir İstanbul’da yaşamaktalar. Ailevi geçmişi ile birlikte Berkay, İstanbul’un dinamik yapısına entegre olmuş bir genç olarak öne çıkıyor.