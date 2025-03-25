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Berkay Gezgin Protestolarda Gözaltına Alındı

Berkay Gezgin’in Protestolardaki Tutuklanması

Berkay Gezgin, “Her şey çok güzel olacak” sözünün yaratıcısı olarak tanınıyor ve İstanbul’daki İmamoğlu protestoları sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 23 Haziran 2019’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimleri öncesinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında bu ifadeyi kullandığı biliniyor.

İlk Gözaltı ve Mahkemeye Çıkışı

22 Mart’ta Saraçhane’de gerçekleşen protesto gösterilerinde gözaltına alınan Berkay Gezgin, hakim karşısına çıkarıldı. Gezgin, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “polise mukavemet” suçlamalarıyla tutuklama kararı aldı.

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