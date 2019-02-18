Berkay’dan yeni hamle

Arda Turan-Berkay kavgası ile ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı.

Medipol Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Arda Turan tarafından darp edilen Berkay’dan yeni bir hamle geldi.

Arda Turan ile davasında aylık gelirini bin lira olarak beyan edip herkesi şaşırtan Berkay, yeni bir dilekçe verdi. Şarkıcı, ‘O rakamı sehven söyledim, aylık gelirim 250-350 bin lira arasında’ dedi.

Ünlü şarkıcı Berkay, bir mekanda kavga ettiği Arda Turan’dan şikayetçi olmuştu. Turan’ın yargılandığı davanın ilk duruşması sırasında Berkay’ın “Aylık gelirim bin lira” demesi şaşkınlık yaratmıştı. Ünlü şarkıcı, gelir beyanıyla ilgili mahkemeye bir dilekçe verdi.

‘AYDAN AYA DEĞİŞİYOR’

Günaydın’dan Dilek Yaman’ın haberine göre; Berkay, dilekçede şu ifadeleri kullandı: “30 Ocak’taki duruşmada kimlik tespiti sırasında, aylık gelirim sehven bin lira olarak bildirilmiştir. Sanatçı olmam sebebiyle, aylık gelirim değişmekte olup, aylık ortalama 250-350 bin lira gelirim bulunmaktadır.”

TRT