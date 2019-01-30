Berkay’ın geliri şoke etti!

Milli futbolcu Arda Turan ile yaşanan kavga ile davanın duruşmasına katılan Berkay’ın aylık geliri duyanları şoke etti.

Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin, ilk kez hakim karşısına çıktı. Arda Turan aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu dile getirirken, Berkay ise bin lira aylık geliri olduğunu açıkladı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; müşteki-sanık olan Arda Turan ve Berkay Şahin ile davanın müştekisi, Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin, avukatlarıyla birlikte katıldı.

Kanal D’de yayınlanan ‘2. Sayfa’ programının haberine göre; duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söyledi. Şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti.

Programın sunucuları, bin liralık gelir açıklaması üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Berkay, adliye çıkışı aylık geliri ile ilgili soruya, “Mahkemeye beyanımız budur. Herhangi bir açıklama yapmak istemiyoruz” yanıtını verdi

TRT