Berke Özer Lille’le İlk Maçını Yaptı

BERKE ÖZER YENİ TAKIMIYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’e transfer olan milli kaleci Berke Özer, yeni ekibiyle sahaya adım attı. Ligue 1’in sezonun ilk hafta karşılaşmasında Lille, Francis-Le Ble Stadyumu’nda Brest ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Lille, deneyimli forvet oyuncusu Olivier Giroud’un 11. dakikada attığı golle öne geçti.

İKİNCİ YARIDA HIZLI BAŞLANGIÇ

26. dakikada Hakon Haraldsson’un attığı golle Lille, skoru 2-0’a taşıdı. Ancak ev sahibi ekip Brest, 34. dakikada Kamory Doumbia ile farkı 1’e indirerek ilk yarıyı 2-1’lik sonuçla kapadı. İkinci yarıya hızlı giren Brest, Doumbia’nın bir diğer golüyle eşitliği sağladı. Lille, 66. dakikada Ngal’ayel Mukau’nun golüyle tekrar öne geçse de, 75. dakikada Julien Le Cardinal’in golüyle mücadele 3-3lük sonuçla sona erdi. Berke Özer, bu karşılaşmada Lille’in Eyüpspor’dan transfer ettiği milli kaleci olarak ilk 11’de yer aldı ve kalesinde 3 gol gördü.