Berkehan Oluk, Rehberini Öldürdü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Dün, saat 14.00 civarlarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’ta bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda bir olay gerçekleşti. Berkehan Oluk, taksiyle geldiği okulda, rehberlik öğretmeni ve eski ev arkadaşı Muhammed Öz’ün odasına girdi. Oluk, paltosunun altında taşıdığı otomatik tüfekle öğretmene 10 el ateş etti. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berkehan Oluk, polis gelene kadar okulda bekledi. Sağlık ekipleri, Öz’ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Berkehan Oluk’u gözaltına aldı.

GEÇMİŞİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ

Berkehan Oluk’un, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’ü öldürdükten sonra 10’dan fazla suç kaydının bulunduğu ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Oluk ile Öz’ün, aynı evi paylaştıkları dönemde geçimsizlik yaşamaları ve bunun zamanla husumete dönüşmesi dikkat çekti.

CENAZE İŞLEMLERİ VE İFADELER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkehan Oluk, Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Basın mensuplarının, “Pişman mısın?” sorusuna, “Pişman değilim” şeklinde yanıt verdi. Oluk, ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Muhammed Öz’ün cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi’ne götürüldü.