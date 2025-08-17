Berker Apartmanı Yıkıldı, Güçlendirme Yapılmadı

BERKER APARTMANI’NIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ

Osmaniye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası orta hasarlı olarak belirlenen ve güçlendirme talebinde bulunulmayan son yüksek katlı yapı olan 11 katlı Berker Apartmanı’nın yıkımı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinde Osmaniye’de en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi’nde bulunan Berker Apartmanı için mahkeme tarafından belirlenen süre içinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı çıktı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE YIKIM

Cadde ve etrafındaki yollar ulaşıma kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alındı ve bina yıkıldı. Böylece depremler sonrasında kentte ayakta kalan son yüksek katlı orta hasarlı bina da ortadan kaldırılmış oldu. Binanın bir kısmının çökme anı cep telefonuyla kaydedildi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞLADI

Ayrıca, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yerinde dönüşüm projesi kapsamında toplamda 57 blok, 756 konut ve 153 dükkânın inşasına yönelik çalışmalara başlandığı bildiriliyor.