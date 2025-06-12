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Berkhan O., Tüfeği Paltosunda Gizledi

SALDIRGANIN BELİRLENMESİ

Konya’da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’ü (33) öldüren şüphelinin kimliği belirlendi. Olayla ilgili olarak evinde bir süre kalan ve aynı zamanda okulda çalışan bir meslektaşının yeğeni olan Berkehan O. (27) olduğu ortaya çıktı.

OLAYIN SEBEPLERİ

Olayın ardından suç aleti olan tüfekle gözaltına alınan Berkehan O.’nun, Öz’ün evinde kaldığı dönemde aralarında bir anlaşmazlık yaşandığı öğreniliyor. Bugün, Berkehan O.’nın okula taksiyle geldiği ve tüfeği paltosunun altında gizlediği bildirildi. Saldırganın bekar olan Öz’ün odasına girerek 10 el ateş ettiği ifade ediliyor. Saldırı sırasında öğrencilerin derste olduğu bilgisi de kaydedildi.

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