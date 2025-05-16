Berkin Elvan Davasında 11 Yıl Karar! Cezası Onandı

BERKİN ELVAN’IN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

Gezi Parkı eylemleri sırasında 15 yaşındaki Berkin Elvan, polis memuru Fatih Dalgalı’nın attığı gaz fişeğiyle ağır yaralandı. 269 gün boyunca komada kalan Elvan, 11 Mart 2014’te hayata veda etti. Elvan’ın vefatından 11 yıl sonra, dalgalı hakkında verilen ceza onandı.

KARARIN VERİLMESİ VE İSTİNAF SÜRECİ

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, polis Fatih Dalgalı’nın Elvan’ı olası kasıtla öldürdüğüne hükmetti. Dalgalı için yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiş, ancak bu karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Dalgalı’nın ‘olası kasıtla kasten öldürme’ suçundan cezasını onayladı.

YARGITAY’IN KARARI

Ekol TV’nin haberine göre, dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne ulaştı ve inceleme tamamlandı. Polis Fatih Dalgalı’nın 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Temyiz talebinin sebebi ise Berkin Elvan’ın avukatlarının, sanık polis memurunun orada bulunanların çoğunun çocuk olduğunu bilerek ateş açtığını ifade etmeleriydi.