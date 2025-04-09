Berkin Elvan’ın ailesine hapis cezası verildi. Sosyal medyada yoğun tartışmalar başladı. Olay, 2013 Gezi Parkı protestolarından kaynaklandı. Berkin Elvan 14 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi Cumhurbaşkanına hakaretten yargılandı. HAGB ile cezaları ertelendi

HAPİS CEZASI KARARI VE ETKİLERİ

Berkin Elvan’ın ebeveynlerine verilen hapis cezası, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından sosyal medya ve haber platformlarında, olayın geçmişi ve gelişmeleri ile ilgili derinlemesine araştırmalar yapılmaya başlandı. “Berkin Elvan olayı nedir?”, “Berkin Elvan’ın ailesine ne oldu, neden ceza aldılar?” gibi sorular, konuya olan ilginin artmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi ve insanların merakını artırdı. Peki, Berkin Elvan olayı ne? Berkin Elvan’ın ailesine ne oldu? Berkin Elvan neden hala gündemde? İşte detaylar…

OLAYIN GEÇMİŞİ VE ETKİLERİ

Berkin Elvan olayı, 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı protestoları sırasında, İstanbul Okmeydanı’nda polis tarafından atılan gaz fişeği kapsülünün başına isabet etmesiyle ağır yaralanan 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın, 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetmesiyle ülke gündemine yerleşmişti. Olay günü, ekmek almak için evinden çıkan Berkin Elvan, polisin müdahaleleri sonucu hedef olmadan yaralanarak hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili açılan dava, yıllar boyunca kamuoyu tarafından dikkatlice takip edildi ve hem ulusal hem de uluslararası basında geniş yer buldu.

BERKİN ELVAN’IN AİLESİNE VERİLEN CEZALAR

Berkin Elvan’ın anne ve babası, Gülsüm Elvan ve Sami Elvan, 2025 yılında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları davada hapis cezası aldı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Gülsüm Elvan’a 11 ay 20 gün, Sami Elvan’a ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi. Ancak mahkeme, her iki ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Bu süreçte belirli bir denetim süresi boyunca benzer bir suç işlenmemesi durumunda cezaların infazı ertelenecek.

DUYGU VE GÖRÜŞLER

Gülsüm Elvan duruşmadaki savunmasında, oğlunun ölümü sonrası yaşadığı acının ifadesi olarak duygusal bir tepki verdiğini belirterek, hakaret kastı taşımadığını vurguladı. Sami Elvan ise, büyük kaybının ardından yargılanmalarının adalet duygusunu daha da zedelediğini ifade etti. Bu gelişmeler, Berkin Elvan davası bağlamında adalet ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.