Berkin Elvan’ın annesine tazminat

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ın katıldığı eylemde kolunun kırılması ile ilgili kararını duyurdu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ın katıldığı bir eylemde kolunun kırılmasının ardından, olayın etkili şekilde soruşturulmadığına kanaat getirerek Elvan’a 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM, Elvan’ın, KHK ile ihraç edilen akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için 2017’de düzenlenen eylemde kolunun kırılması ve ters kelepçeyle uzun süre gözaltında tutulması sebebiyle yaptığı başvuruyu inceledi. Kararda Elvan’ın kolundaki kırığın hayatını önemli ölçüde etkileyecek bir yaralanma olduğuna dikkat çekildi. Kırık kola rağmen soruşturmanın ancak Elvan’ın talebi üzerine başlaması, bilirkişi raporundaki eksikler, şüpheli polislerin ifadelerinin alınmaması, delil elde etme olanaklarının değerlendirilmemesi gibi eksiklikler sebebiyle soruşturma yükümlülüğü kısmının ihlaline hükmedildi.